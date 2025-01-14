По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходят" на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую и Николаевскую области.

Движение вражеских ударных дронов:

дроны в центре и на юге Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;

дроны на юге Сумской области, курс - западный/юго-западный;

дроны в центре и на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;

дроны на востоке Николаевской области, курс - западный;

дроны на севере Днепропетровской области, курс - южный.

Также российские дроны были зафиксированы в Киевской области с северо-восточного направления.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога в Украине

Напомним, вчера в Киеве и ряде регионов Украины объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.

Также вчера вечером в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Тогда по вражеским дронам работало ПВО.