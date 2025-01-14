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По Украине распространяется тревога из-за угрозы "Шахедов": где предупреждают об опасности

Иллюстративное фото: Россия вечером 14 января запустила "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером вторника, 14 января. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

Вражеские дроны "заходят" на территорию Украины через приграничье Черниговской области, а также через юг - Херсонскую и Николаевскую области.

Движение вражеских ударных дронов:

  • дроны в центре и на юге Харьковской области, курс - западный/юго-западный/северо-западный;
  • дроны на юге Сумской области, курс - западный/юго-западный;
  • дроны в центре и на северо-востоке Черниговской области, курс - юго-западный;
  • дроны на востоке Николаевской области, курс - западный;
  • дроны на севере Днепропетровской области, курс - южный.

Также российские дроны были зафиксированы в Киевской области с северо-восточного направления.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога в Украине

Напомним, вчера в Киеве и ряде регионов Украины объявляли сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели, которая курсировала через Сумскую область.

Также вчера вечером в Киеве и Киевской области раздавались взрывы. Тогда по вражеским дронам работало ПВО.

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Война в УкраинеВоздушные силы УкраиныВоздушная тревога