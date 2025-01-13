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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Понеділок 13 січня 2025 18:49
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері понеділка, 13 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних силах.

Українців попередили про швидкісну ціль, яка курсує через Сумську область.

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей. Водночас, у низці регіонів раніше попереджували про загрозу ударних ворожих безпілотників.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Обстріли України

Раніше ми писали про те, що у ніч на 13 січня Російська Федерація застосувала проти України 110 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed й дронів-імітаторів. Протиповітряній обороні вдалось знищити 78 з них.

А військовий експерт Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна розповів, що Росії треба місяць приблизно десь між атаками для того, щоб виробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

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