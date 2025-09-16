UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україною шириться "шахедна" тривога: які регіони під загрозою

Фото: люди в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У декількох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Повітряні сили ЗСУ у Telegram та Карту повітряних тривог.

О 22:40 Повітряні сили ЗСУ попередили про групу БпЛА, яка рухається із акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини та Херсонщини. 

За кілька хвилин було оголошено, що декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину тримають курс на Миколаївщину.

О 23:08 з'явилась інформація про нові ударні БпЛА із Херсонщини, які летять на Криворізький район Дніпропетровщини та із Сумщини - курсом на Полтавщину.

Згодом з'явились попереднення про дрони у передмісті Полтави, у Дніпропетровські та Полтавській областях.

Станом на 23:30 карта повітряних тривог виглядала так: 

У ніч на 16 вересня російські війська масово атакували майже всі регіони України ударними дронами.

У Києві також оголошували повітряну тривогу. Повідомлялось про дрони над лівим берегом столиці. На околицях Києва було чути вибухи через роботу сил ППО.

Близько півночі російські терористи завдали 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місцях прильотів спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, є загиблий і поранені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони