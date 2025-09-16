RU

По Украине распространяется "шахедная" тревога: какие регионы под угрозой

Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ в Telegram и Карту воздушных тревог.

В 22:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о группе БпЛА, которая движется из акватории Черного моря в направлении Николаевщины и Херсонщины.

Через несколько минут было объявлено, что несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину держат курс на Николаевщину.

В 23:08 появилась информация о новых ударных БпЛА с Херсонщины, которые летят на Криворожский район Днепропетровщины и с Сумщины - курсом на Полтавщину.

Впоследствии появились предупреждения о дронах в пригороде Полтавы, в Днепропетровской и Полтавской областях.

По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог выглядела так:

 

В ночь на 16 сентября российские войска массово атаковали почти все регионы Украины ударными дронами.

В Киеве также объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о дронах над левым берегом столицы. В окрестностях Киева были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

Около полуночи российские террористы нанесли 10 ударов по Запорожью. В результате атаки в местах прилетов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, есть погибший и раненые.

