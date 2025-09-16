По Украине распространяется "шахедная" тревога: какие регионы под угрозой

В 22:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о группе БпЛА, которая движется из акватории Черного моря в направлении Николаевщины и Херсонщины.

Через несколько минут было объявлено, что несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину держат курс на Николаевщину.

В 23:08 появилась информация о новых ударных БпЛА с Херсонщины, которые летят на Криворожский район Днепропетровщины и с Сумщины - курсом на Полтавщину.

Впоследствии появились предупреждения о дронах в пригороде Полтавы, в Днепропетровской и Полтавской областях.

По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог выглядела так: