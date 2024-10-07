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Україною шириться повітряна тривога, попереджають про "швидкісні цілі"

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 жовтня, в Україн оголосили повітряну тривогу. Попереджають про "швидкісні цілі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:31, повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) 

Швидкісні цілі 

Після оголошення тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт МіГ-31К російських терористів. Пізніше стало відомо про "швидкісні цілі" у напрямку Старокостянтинова та Києва. 

У Києві працює ППО 

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили про роботу протиповітряної оборони (ППО). 

"Відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написала КМДА. 

Російські обстріли 

Протягом останнього часу, Російська Федерація (РФ) кожної ночі атакує Україну безпілотними літальними апаратами (БпЛА). 

Цієї ночі, 7 жовтня, ворог здійснив четверту повітряну атаку на Київ з початку жовтня. На столицю дрони заходили хвилями та з різних напрямків, повітряну тривогу в місті оголошувалась тричі. Силами та засобами ППО було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА були успішно знищені. 

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