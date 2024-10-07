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По Украине распространяется воздушная тревога, предупреждают о "скоростной цели"

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 7 октября, в Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждают о "скоростных целях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 08:31, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. 

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua) 

Скоростные цели 

После объявления тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете МиГ-31К российских террористов. Позже стало известно о «скоростных целях» в направлении Староконстантинова и Киева. 

В Киеве работает ПВО 

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заявили о работе противовоздушной обороны (ПВО). 

"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - написала КГГА. 

Российские обстрелы 

В последнее время, Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). 

Этой ночью, 7 октября, враг совершил четвертую воздушную атаку на Киев с начала октября. На столицу дроны заходили волнами и с разных направлений, воздушная тревога в городе объявлялась трижды. Силами и средствами ПВО было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА были успешно уничтожены. 

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