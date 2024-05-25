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Україною шириться повітряна тривога: в чому причина

Україна, Субота 25 травня 2024 19:20
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Україною шириться повітряна тривога: в чому причина Фото: Україною шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 травня, низку регіонів України охопила повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні Сили ЗС України.

"Ракетна небезпека для областей де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Україною шириться повітряна тривога: в чому причина

Оновлено о 19:30.

Зауважимо, що станом на зараз в більшості регіонів пішли відбої. Карта тривог виглядає так:

Україною шириться повітряна тривога: в чому причина

Нагадаємо, що російські військові протягом дня не припиняли обстрілювати Україну. Зокрема основна увага сьогодні зосереджена на Харкові. Там російські окупанти завдали кілька ударів, один з яких прийшовся по гіпермаркету "Епіцентр".

Наразі відомо про понад 20 постраждалих, ще кілька людей загинули. Щонайменше 15 людей досі не вийшли на зв'язок.

Детальніше про російський удар та наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також повідомляли, що вже є перші фото та відео з місця прильоту.

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Війна Росії проти України Повітряна тривога
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