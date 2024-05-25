Украиной распространяется воздушная тревога: в чем причина
Сегодня, 25 мая, ряд регионов Украины охватила воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные Силы ВС Украины.
"Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Обновлено в 19:30.
Заметим, что по состоянию на сейчас в большинстве регионов пошли отбои. Карта тревог выглядит так:
Напомним, что российские военные в течение дня не перестали обстреливать Украину. В частности, основное внимание сегодня сосредоточено на Харькове. Там российские оккупанты нанесли несколько ударов, один из которых пришелся по гипермаркету "Эпицентр".
Пока известно о более 20 пострадавших, еще несколько человек погибли. По меньшей мере, 15 человек до сих пор не вышли на связь.
Детальнее о российском ударе и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что уже есть первые фото и видео с места прилета.
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