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Украиной распространяется воздушная тревога: в чем причина

Украина, Суббота 25 мая 2024 19:20
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Украиной распространяется воздушная тревога: в чем причина Фото: по Украине ширится воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 мая, ряд регионов Украины охватила воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные Силы ВС Украины.

"Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Украиной распространяется воздушная тревога: в чем причина

Обновлено в 19:30.

Заметим, что по состоянию на сейчас в большинстве регионов пошли отбои. Карта тревог выглядит так:

Украиной распространяется воздушная тревога: в чем причина

Напомним, что российские военные в течение дня не перестали обстреливать Украину. В частности, основное внимание сегодня сосредоточено на Харькове. Там российские оккупанты нанесли несколько ударов, один из которых пришелся по гипермаркету "Эпицентр".

Пока известно о более 20 пострадавших, еще несколько человек погибли. По меньшей мере, 15 человек до сих пор не вышли на связь.

Детальнее о российском ударе и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что уже есть первые фото и видео с места прилета.

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