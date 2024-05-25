Удар по "Епіцентру" в Харкові: як виглядає гіпермаркет після обстрілу (фото, відео)
Російські військові сьогодні обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Наразі вже є перші фото та відео з місця подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, Національну поліцію України та Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Сьогодні Росія нанесла черговий жорстокий удар по Харкову. Цього разу удар прийшовся по будівельному гіпермаркету.
"Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - повідомили в Нацполіції.
За даними Клименка, станом на 17:25 відомо про 2-х загиблих та 24 постраждалих людей.
"За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми", - додав він.
Детальніше по удар росіян по Харкову та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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