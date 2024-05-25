Удар по "Епіцентру" в Харкові: як виглядає гіпермаркет після обстрілу (фото, відео)

Російські військові сьогодні обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Наразі вже є перші фото та відео з місця подій.

Сьогодні Росія нанесла черговий жорстокий удар по Харкову. Цього разу удар прийшовся по будівельному гіпермаркету.

"Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - повідомили в Нацполіції.

За даними Клименка, станом на 17:25 відомо про 2-х загиблих та 24 постраждалих людей.

"За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми", - додав він.