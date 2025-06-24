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Скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні з початку війни: Зеленський назвав цифру

Гаага, Вівторок 24 червня 2025 18:40
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Скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні з початку війни: Зеленський назвав цифру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну використала вже понад 28 тисяч дронів-камікадзе "Шахед". Цього б не сталося, якби Москві не допомагав би іранський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Нідерландів.

"З початку повномасштабного вторгнення Росія використала 28 743 дрони "Шахед", - розповів глава української держави.

Він уточнив, що тільки в червні росіяни вже запустили 2 736 "Шахедів".

"Росія ніколи не могла б зробити це без своїх зв'язків з іранським режимом. І ми в Україні ніколи б не збивали ці дрони без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе", - зазначив Зеленський.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, останні місяці атаки "Шахедів" на мирні міста України стали більш масовими.

Зокрема, росіяни лише за добу запускали по Україні понад 400 своїх дронів-камікадзе.

Однією з пріоритетних цілей таких атак є Київ. Зокрема, окупанти вдарили по столиці України ракетами та дронами в ніч на 23 червня. Унаслідок атаки в Шевченківському районі було частково зруйновано п'ятиповерхівку.

Тієї ночі по Україні росіяни запустили близько 350 "Шахедів".

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