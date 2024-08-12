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Україною шириться повітряна тривога через запуск росіянами "Шахедів"

Фото: росіяни знову атакують Україну дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ударні дрони рухаються з Херсонської в напрямку Миколаївської області.

Також ворожі БпЛА помічені в Сумській області курсом у напрямку Чернігівської області.

Крім того, у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріли та ситуація на фронті

Нагадаємо, близько 18:30 у понеділок у Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Також загарбники активізували обстріли Сумської області. За добу там фіксується приліт до 50 керованих авіабомб.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 1080 російських окупантів та знищили 65 артилерійських систем.

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Війна Росії проти УкраїниДрони