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У Харкові пролунали вибухи

Харків , Понеділок 12 серпня 2024 18:38
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У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові ввечері понеділка, 12 серпня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Обстріли Харкова та області

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.

Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

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Харків Вибух Війна в Україні
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