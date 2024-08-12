У Харкові пролунали вибухи

У Харкові ввечері понеділка, 12 серпня, пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння.

Зазначимо, офіційної інформації щодо причин та наслідків вибухів наразі немає.

Обстріли Харкова та області

Російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти Харківської області. Так, 9 серпня загарбники вдарили по Харкову, був пошкоджений заклад освіти.

Того ж дня житлові квартали Куп'янська та прилеглих населених пунктів опинилися під ударом ворога. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

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