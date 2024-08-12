В Украине распространяется воздушная тревога из-за запуска россиянами "Шахедов"

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, ударные дроны движутся из Херсонской в направлении Николаевской области.
Также вражеские БпЛА замечены в Сумской области курсом в направлении Черниговской области.
Кроме того, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В 23:43 объявлен отбой угрозы применения баллистического вооружения. Угроза вражеских БпЛА остается.
На данный момент карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, около 18:30 в понедельник в Харьковской области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.
Также захватчики активизировали обстрелы Сумской области. За сутки там фиксируется прилет до 50 управляемых авиабомб.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали на фронте 1080 российских оккупантов и уничтожили 65 артиллерийских систем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.