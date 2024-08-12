ППО, танки і більше 1000 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Протягом минулої доби, 11 серпня, Сили оборони знищили ще 1080 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 592 тисяч одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 592000 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 8450 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 16368 (+5) од.;

артилерійських систем - 16728 (+65) од.;

РСЗВ - 1146 (+3) од.;

засоби ППО - 919 (+1) од.;

літаків - 366 од.;

вертольотів - 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13472 (+73) од.;

крилаті ракети - 2426 (+1) од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 22590 (+66) од.;

спеціальна техніка - 2801 (+1) од. Фото: втрати Росії станом на 12 серпня (facebook.com/GeneralStaff.ua) Ситуація на фронті Протягом минулої доби, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, на фронті відбулось 124 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), протягом останніх днів росіяни ймовірно просунулися біля Новоселівського та Водяного.