Україною шириться повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено)

Сигнали зазвучали ближче до восьмої ранку спочатку у східних та південних регіонах, проте пізніше тривога поширилася і на деякі центральні області.

Військові попередили про загрозу ударів противника із застосуванням балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Відбій загрози

Вже о 08:16 військові заявили про відміну загрози таких ворожих ударів по областях.

"Відбій загрози", - йдеться в повідомленні.

Повітряні удари РФ по Україні

Зазначимо, російські загарбники регулярно завдають ударів по населених пунктах в Україні, часто із застосуванням дронів-камікадзе, а також ракет різних типів, зокрема балістикою.

Цієї ночі ворог для атаки запускав по території України ударні безпілотники типу "Шахеди". Під прицілом окупантів опинилися Суми та область, зокрема енергетичні об'єкти там. У місті та в регіоні звучали вибухи.

Вже вранці командувач Повітряних сил генерал Микола Олещук розповів, що мобільні групи знищили 12 із 13 "Шахедів" у межах Сумської області.