Україною шириться повітряна тривога через загрозу балістики (оновлено)
В Україні у низці областей оголосили повітряну тривогу сьогодні вранці, 6 травня, через загрозу ворожих ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.
Сигнали зазвучали ближче до восьмої ранку спочатку у східних та південних регіонах, проте пізніше тривога поширилася і на деякі центральні області.
Військові попередили про загрозу ударів противника із застосуванням балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!" - йдеться в оголошенні Повітряних сил.
Відбій загрози
Вже о 08:16 військові заявили про відміну загрози таких ворожих ударів по областях.
"Відбій загрози", - йдеться в повідомленні.
Повітряні удари РФ по Україні
Зазначимо, російські загарбники регулярно завдають ударів по населених пунктах в Україні, часто із застосуванням дронів-камікадзе, а також ракет різних типів, зокрема балістикою.
Цієї ночі ворог для атаки запускав по території України ударні безпілотники типу "Шахеди". Під прицілом окупантів опинилися Суми та область, зокрема енергетичні об'єкти там. У місті та в регіоні звучали вибухи.
Вже вранці командувач Повітряних сил генерал Микола Олещук розповів, що мобільні групи знищили 12 із 13 "Шахедів" у межах Сумської області.
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