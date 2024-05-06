В Украине распространяется воздушная тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

В Украине в ряде областей объявили воздушную тревогу сегодня утром, 6 мая, из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

Сигналы зазвучали ближе к восьми утра сначала в восточных и южных регионах, однако позже тревога распространилась и на некоторые центральные области.

Военные предупредили об угрозе ударов противника с применением баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" - говорится в объявлении Воздушных сил.

Отбой угрозы

Уже в 08:16 военные заявили об отмене угрозы таких вражеских ударов по областям.

"Отбой угрозы", - говорится в сообщении.

Воздушные удары РФ по Украине

Отметим, российские захватчики регулярно наносят удары по населенным пунктам в Украине, часто с применением дронов-камикадзе, а также ракет разных типов, в частности баллистики.

Этой ночью враг для атаки запускал по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахеды". Под прицелом оккупантов оказались Сумы и область, в частности энергетические объекты там. В городе и регионе звучали взрывы.

Уже утром командующий Воздушными силами генерал Николай Олещук рассказал, что мобильные группы уничтожили 12 из 13 "Шахедов" в пределах Сумской области.