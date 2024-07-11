Україною почала ширитись тривога: РФ запустила з півночі декілька груп "Шахедів"

Як зазначили у Повітряних силах, перши дрони було запущено близько 18:45. Вони летіли через Сумську область у напрямку Чернігівської.

Згодом ворожі дрони було помічено у Полтавській області, поруч з Миргородом. Також тривогу оголошено у Київській області.

Щодо руху ударних ворожих дронів:

1-а група перебуває на північній межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний;

2-а група на півдні Чернігівщини (р-н Прилуки), курс західний;

3-я група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку;

4-а на півночі Полтавщини, курс на Миргород.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Пізніше тривогу оголошували повторно.

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