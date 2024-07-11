По Украине начала распространяться тревога: РФ запустила с севера несколько групп "Шахедов"

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 11 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.
Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 18:45. Они летели через Сумскую область по направлению к Черниговской.
Впоследствии вражеские дроны были замечены в Полтавской области, рядом с Миргородом. Также тревога объявлена в Киевской области.
Относительно движения ударных вражеских дронов:
Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.
Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно.
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