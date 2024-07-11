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По Украине начала распространяться тревога: РФ запустила с севера несколько групп "Шахедов"

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 11 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Как отметили в Воздушных силах, первые дроны были запущены около 18:45. Они летели через Сумскую область по направлению к Черниговской.

Впоследствии вражеские дроны были замечены в Полтавской области, рядом с Миргородом. Также тревога объявлена в Киевской области.

Относительно движения ударных вражеских дронов:

  • 1-я группа находится на северной границе Сумской и Черниговской областей, курс западный;
  • 2-я группа на юге Черниговской области (р-н Прилуки), курс западный;
  • 3-я группа на юге Сумщины курсом на Полтавщину в юго-западном направлении;
  • 4-я на севере Полтавщины, курс на Миргород.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов