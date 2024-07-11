ua en ru
Чт, 11 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

Четвер 11 липня 2024 15:40
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина (відбій) Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:32 (alerts.in.ua)

Зліт МіГ-31К

"Ракетна небезпека по всій території України.Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Відбій тривоги

В Україні почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Протягом останніх місяців ворог посилив обстріли України. У ніч на 11 липня ворог атакував Сумську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М", які були запущені із Курської області Росії, а також запустив 6 БпЛА типу Shahed-131/136 із російського Приморсько-Ахтарську.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила усі безпілотники у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
У чому унікальність нинішньої спеки та коли стане прохолодніше: пояснення Укргідрометцентру
DAILY
Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Економіст Юрій Городніченко: У нас немає часу чекати, поки російська економіка завалиться