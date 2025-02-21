Над Україною опиниться антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Над Україною розташується антициклон 22 лютого. Тому опадів не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Над Україною розташувався антициклон, його центр саме над нами. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода", - розповіла вона.
У нічні години очікується -10...-17 градусів, вдень у суботу-неділю, 22 лютого, в більшості областей -2...-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від -1 ...+5 градусів.
У Києві 22 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі -12...-14 градусів, у денні години -2..-4 градуси.
Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25 лютого.
23-24 лютого синоптична ситуація, а отже і погода в Україні, ще не зазнають відчутних змін: як і раніше, матимемо поле високого атмосферного тиску та повітряну масу з північного сходу арктичного походження.
Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності: на більшій частині території вночі холодно, особливо на півночі та північному сході країни. Вдень переважно невеликий мороз, на заході до невеликих плюсових значень.
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