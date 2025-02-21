Над Україною опиниться антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

"Над Україною розташувався антициклон, його центр саме над нами. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода", - розповіла вона.

У нічні години очікується -10...-17 градусів, вдень у суботу-неділю, 22 лютого, в більшості областей -2...-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від -1 ...+5 градусів.

Погода у Києві

У Києві 22 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі -12...-14 градусів, у денні години -2..-4 градуси.

Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25 лютого.