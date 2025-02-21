Над Украиной окажется антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

"Над Украиной расположился антициклон, его центр именно над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода", - рассказала она.

В ночные часы ожидается -10...-17 градусов, днем в субботу-воскресенье, 22 февраля, в большинстве областей -2...-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от -1...+5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 22 февраля осадков не предвидится - антициклон. Ночью -12...-14 градусов, в дневные часы -2...-4 градуса.

Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.