Мороз не втрачає обертів. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні

На вихідних, 22-23 лютого, в Україні буде сухо і морозно. Причому мороз не планує спадати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Субота, 22 лютого

У суботу, 22 лютого, в Україні буде сухо, дощів і снігу не очікується. При цьому мороз, особливо вночі, досягне значних показників.

Максимально вночі мороз буде на рівні -17 градусів, у Сумській області. Не менш холодно вночі буде в Харківській і Чернігівській областях, -15 і -16 градусів відповідно. Найтепліше вночі буде в Криму, до -8 градусів.

Удень мороз збережеться. Найхолодніше буде в Донецькій і Луганській областях, до -9 градусів. "Плюси" вдень з'являться на заході, максимально на Закарпатті +2...+4 градуси.

У Києві без опадів, удень -6...-4, вночі до -14 градусів.



Погода в Україні 22 лютого (meteo.gov.ua)

Неділя, 23 лютого

У неділю, 23 лютого, сніг усе ж зайде в Україну. Він пройде в Криму, Донецькій, Луганській, Харківській областях.

Похмуро буде в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях. Мороз уночі максимально опуститься до -18, у Харківській області. Не менш холодно буде в Полтавській і Сумській областях - -17, -16 градусів.

Удень "плюсів" буде більше, ніж у суботу, особливо на заході. +2...+4 градуси очікуються не тільки на Закарпатті, а й на Прикарпатті.

У Києві без опадів, вночі до -13 градусів, удень у межах -1...-3 градусів.



Погода в Україні 23 лютого (meteo.gov.ua)