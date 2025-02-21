Мороз не втрачає обертів. Синоптики дали прогноз на вихідні в Україні
На вихідних, 22-23 лютого, в Україні буде сухо і морозно. Причому мороз не планує спадати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Субота, 22 лютого
У суботу, 22 лютого, в Україні буде сухо, дощів і снігу не очікується. При цьому мороз, особливо вночі, досягне значних показників.
Максимально вночі мороз буде на рівні -17 градусів, у Сумській області. Не менш холодно вночі буде в Харківській і Чернігівській областях, -15 і -16 градусів відповідно. Найтепліше вночі буде в Криму, до -8 градусів.
Удень мороз збережеться. Найхолодніше буде в Донецькій і Луганській областях, до -9 градусів. "Плюси" вдень з'являться на заході, максимально на Закарпатті +2...+4 градуси.
У Києві без опадів, удень -6...-4, вночі до -14 градусів.
Погода в Україні 22 лютого (meteo.gov.ua)
Неділя, 23 лютого
У неділю, 23 лютого, сніг усе ж зайде в Україну. Він пройде в Криму, Донецькій, Луганській, Харківській областях.
Похмуро буде в Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях. Мороз уночі максимально опуститься до -18, у Харківській області. Не менш холодно буде в Полтавській і Сумській областях - -17, -16 градусів.
Удень "плюсів" буде більше, ніж у суботу, особливо на заході. +2...+4 градуси очікуються не тільки на Закарпатті, а й на Прикарпатті.
У Києві без опадів, вночі до -13 градусів, удень у межах -1...-3 градусів.
Погода в Україні 23 лютого (meteo.gov.ua)
Погода в Україні
Прогнозоване деякими експертами потепління в Україні передбачається. Однак спочатку українцям потрібно пережити хвилю похолодання.
Зазначимо, зима в Україні надолужує і компенсує попередні теплі місяці. При цьому снігу цієї зими досить мало. Раніше РБК-Україна писало, чому в Україні останнім часом зима без морозів і чим небезпечний дефіцит снігу.
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