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Над Україною опиниться антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 20:05
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Над Україною опиниться антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 22 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Над Україною розташується антициклон 22 лютого. Тому опадів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Над Україною розташувався антициклон, його центр саме над нами. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода", - розповіла вона.

У нічні години очікується -10...-17 градусів, вдень у суботу-неділю, 22 лютого, в більшості областей -2...-7 градусів, проте в західних областях вдень буде значно тепліше, від -1 ...+5 градусів.

Погода у Києві

У Києві 22 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі -12...-14 градусів, у денні години -2..-4 градуси.

Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25 лютого.

Погода в Україні найближчими днями

23-24 лютого синоптична ситуація, а отже і погода в Україні, ще не зазнають відчутних змін: як і раніше, матимемо поле високого атмосферного тиску та повітряну масу з північного сходу арктичного походження.

Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності: на більшій частині території вночі холодно, особливо на півночі та північному сході країни. Вдень переважно невеликий мороз, на заході до невеликих плюсових значень.

На дорогах подекуди ожеледиця. Детальніше про погоду на вихідні в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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