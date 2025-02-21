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Над Украиной окажется антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Пятница 21 февраля 2025 20:05
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Над Украиной окажется антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 22 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Над Украиной расположится антициклон 22 февраля. Поэтому осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Над Украиной расположился антициклон, его центр именно над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода", - рассказала она.

В ночные часы ожидается -10...-17 градусов, днем в субботу-воскресенье, 22 февраля, в большинстве областей -2...-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от -1...+5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 22 февраля осадков не предвидится - антициклон. Ночью -12...-14 градусов, в дневные часы -2...-4 градуса.

Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.

Погода в Украине в ближайшие дни

23-24 февраля синоптическая ситуация, а следовательно и погода в Украине, еще не претерпят ощутимых изменений: как и раньше, будем иметь поле высокого атмосферного давления и воздушную массу с северо-востока арктического происхождения.

Температурные показатели будут очень зависеть от облачности: на большей части территории ночью холодно, особенно на севере и северо-востоке страны. Днем преимущественно небольшой мороз, на западе до небольших плюсовых значений.

На дорогах местами гололедица. Подробнее о погоде на выходные в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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