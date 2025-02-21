Над Украиной окажется антициклон. Синоптик дала прогноз на завтра
Над Украиной расположится антициклон 22 февраля. Поэтому осадков не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Над Украиной расположился антициклон, его центр именно над нами. Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода", - рассказала она.
В ночные часы ожидается -10...-17 градусов, днем в субботу-воскресенье, 22 февраля, в большинстве областей -2...-7 градусов, однако в западных областях днем будет значительно теплее, от -1...+5 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 22 февраля осадков не предвидится - антициклон. Ночью -12...-14 градусов, в дневные часы -2...-4 градуса.
Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25 февраля.
Погода в Украине в ближайшие дни
23-24 февраля синоптическая ситуация, а следовательно и погода в Украине, еще не претерпят ощутимых изменений: как и раньше, будем иметь поле высокого атмосферного давления и воздушную массу с северо-востока арктического происхождения.
Температурные показатели будут очень зависеть от облачности: на большей части территории ночью холодно, особенно на севере и северо-востоке страны. Днем преимущественно небольшой мороз, на западе до небольших плюсовых значений.
На дорогах местами гололедица. Подробнее о погоде на выходные в Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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