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З Україною у Херсон повертається і Європа, - посол ЄС

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П'ятниця 11 листопада 2022 15:46
З Україною у Херсон повертається і Європа, - посол ЄС Фото: посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна повертає Херсон під свій контроль. А разом з українськими захисниками до міста повертається і Європа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пола Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав він та опублікував фото з центральної площі Свободи у Херсоні.

На фотографії видно, що у місті встановлено два прапори - України та Європейського Союзу.

З Україною у Херсон повертається і Європа, - посол ЄС

Нагадаємо, що українські військові вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане росіянами з 2 березня 2022 року.

Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте за посиланням в нашому матеріалі.

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