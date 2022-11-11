З Україною у Херсон повертається і Європа, - посол ЄС
Фото: посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна повертає Херсон під свій контроль. А разом з українськими захисниками до міста повертається і Європа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пола Євросоюзу в Україні Матті Маасікаса.
"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав він та опублікував фото з центральної площі Свободи у Херсоні.
На фотографії видно, що у місті встановлено два прапори - України та Європейського Союзу.
Нагадаємо, що українські військові вже заходять у Херсон. Зазначимо, що місто було окуповане росіянами з 2 березня 2022 року.
Детальніше про те, що відбувається в Херсоні та області - читайте за посиланням в нашому матеріалі.
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