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С Украиной в Херсон возвращается и Европа, - посол ЕС

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Пятница 11 ноября 2022 15:46
С Украиной в Херсон возвращается и Европа, - посол ЕС Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина возвращает Херсон под контроль. А вместе с украинскими защитниками в город возвращается и Европа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пола Евросоюза в Украине Матти Маасикаса.

"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – написал он и опубликовал фото с центральной площади Свободы в Херсоне.

На фотографии видно, что в городе установлены два флага - Украины и Европейского Союза.

С Украиной в Херсон возвращается и Европа, - посол ЕС

Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован россиянами со 2 марта 2022 года.

Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.

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