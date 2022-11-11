С Украиной в Херсон возвращается и Европа, - посол ЕС
Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина возвращает Херсон под контроль. А вместе с украинскими защитниками в город возвращается и Европа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пола Евросоюза в Украине Матти Маасикаса.
"С Украиной возвращается и Европа. Херсон прямо сейчас", – написал он и опубликовал фото с центральной площади Свободы в Херсоне.
На фотографии видно, что в городе установлены два флага - Украины и Европейского Союза.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован россиянами со 2 марта 2022 года.
Детальнее о том, что происходит в Херсоне и области - читайте по ссылке в нашем материале.
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