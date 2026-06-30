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За українофобію може загрожувати в'язниця: комітет Ради підтримав законопроект

19:24 30.06.2026 Вт
2 хв
В ОП вважають, що така ініціатива "сподобається не всім"
aimg Іван Носальський
За українофобію може загрожувати в'язниця: комітет Ради підтримав законопроект Фото: Ірина Верещук, заступник голови ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Комітет Ради з гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за українофобію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента України Ірину Верещук у Facebook.

"Взяла участь у засіданні комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики. Серед іншого обговорювали законопроект №15186 щодо кримінальної відповідальності за українофобію. Дякую комітету за одностайну підтримку цієї законодавчої ініціативи", - зазначила вона.

Верещук звернула увагу, що публічна неповага до української нації та української держави настав час криміналізувати.

"Так, можливо, це не всім подобається (особливо за межами України). Але якщо ми будуємо українську державу, не бачу нічого поганого у зазначених законодавчих змінах", - додала вона.

Кримінальна відповідальність за українофобію

Нагадаємо, законопроект №15186 про внесення змін до Кримінального кодексу України ініціював народний депутат Микола Княжицький.

Документ пропонує чітко визначити покарання за навмисні дії, що шкодять державі: публічні заклики до заперечення суб'єктності України, виправдання асиміляції українського народу та публічну зневагу до української мови та культури.

За словами автора ініціативи, чинного законодавства недостатньо, щоби повністю охопити це явище, а сам закон став відповіддю на тривалий запит суспільства в умовах гібридної війни.

Раніше Кирило Буданов заявляв про те, що росіяни готували геноцид українців ще до початку повномасштабного вторгнення.

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