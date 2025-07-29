Українки на WTA 1000 у Монреалі: не пропустіть, хто з ким зіграє та коли дивитись

У канадському Монреалі стартував один із найбільш статусних турнірів жіночого туру - Omnium National Bank Open, що належить до серії WTA 1000.

Про українок на турнірі розповідає РБК-Україна .

Хто з ким зіграє: жереб для українок

Українські вболівальники цього тижня стежитимуть одразу за чотирма представницями: Еліною Світоліною, Мартою Костюк, Даяною Ястремською та Юлією Стародубцевою.

Троє українських тенісисток, які отримали сіяні місця, автоматично пройшли до другого раунду. Їхні суперниці стали відомі після завершення матчів першого кола.

Даяна Ястремська - Каміла Осоріо

Українка, посіяна під 30-м номером, пропустила перше коло, а її суперницею стала 57-ма ракетка світу Каміла Осоріо, яка на старті змагань обіграла американку Бернарду Перу (6:3, 7:5).

Це буде друга очна зустріч тенісисток. Уперше вони перетинались на Олімпіаді в Парижі, де перемогу у двох сетах здобула колумбійка.

Наразі, Даяна показує стабільно хорошу форму: фінал у Ноттінгемі, чвертьфінал в Істборні, перемога над другою ракеткою світу Коко Гофф на Вімблдоні.

Марта Костюк - Маркета Вондроушова

Марта, яка підходить до турніру на серії з шести поразок, зіграє проти 65-ї ракетки світу - чешки Маркети Вондроушової. У першому колі чешка здолала Александру Еалу з Філіппін (3:6, 6:1, 6:2).

У 2023 та 2024 роках Костюк і Вондроушова зустрічалися двічі - рахунок перемог рівний (1:1).

Поки що, Марта переживає спад у грі, адже вона програла шість матчів поспіль, включно з поразками на Ролан Гаррос, Вімблдоні та останньому турнірі у Вашингтоні. Востаннє українка перемагала ще в травні в Римі.

Еліна Світоліна - Каміла Рахімова

У другому колі свою першу зустріч на турнірі проведе десята сіяна Еліна Світоліна, яка протистоятиме нейтральній спортсменці Камілі Рахімовій.

"Нейтральна" тенісистка у першому колі здолала канадку Кайлу Кросс (4:6, 6:3, 6:2).

Зазначимо, що це буде перша очна зустріч Еліни з 62-ю ракеткою світу.

Нагадаємо, що Еліна має багатий досвід виступів на великих турнірах, зокрема у 2017 році вона вже перемагала в канадському WTA 1000.

Юлія Стародубцева - Магдалена Френх

Юлія Стародубцева, яка пробилася до другого кола після напруженої перемоги над китаянкою Яфань Ван (7:6, 4:6, 6:4), зіграє проти 21-ї сіяної Магдалени Френх із Польщі.

Цікаво, що тижнем раніше українка вже зустрічалася з Френх у Вашингтоні й тоді поступилася на старті.

Розклад матчів українок - 29 липня

WTA 1000 Монреаль. Одиночний розряд, 1/32 фіналу

18:00 (перший запуск на корті Rogers)

Даяна Ястремська (Україна) - Каміла Осоріо (Колумбія)

19:30 (другий запуск на корті Rogers)

Марта Костюк (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія)

У середу, 30 липня, до боротьби долучаться ще дві українки - Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Про турнір у Монреалі: історія та значення

Omnium National Bank Open - другий найстаріший турнір в історії тенісу після Вімблдону. У 2025 році він проводиться з 27 липня по 7 серпня.

У парні роки жіночі змагання відбуваються у Торонто, у непарні - в Монреалі. Цьогоріч в основній сітці - 96 тенісисток, а 32 сіяні гравчині стартують із другого кола.

Переможниця отримає 1000 рейтингових очок та 752, 275 тисяч.

Розподіл очок і призових за проходження раундів:

2 коло: 35 очок - 19,705 тис. доларів

3 коло: 65 очок - 33 тис. доларів

4 коло: 120 очок - 56,703 тис. доларів

1/4 фіналу: 215 очок - 107 тис. доларів

1/2 фіналу: 390 очок - 206,1 тис. доларів

Фінал: 650 очок - 391,6 тис. доларів

Перемога: 1000 очок - 752,275 тис. доларів

Де дивитися турнір

Офіційними трансляторами змагань у Канаді є телеканали Sportsnet і TVA Sports, а для української аудиторії - Setanta Sports.