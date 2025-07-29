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Украинки на WTA 1000 в Монреале: не пропустите, кто с кем сыграет и когда смотреть

Вторник 29 июля 2025 12:37
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Украинки на WTA 1000 в Монреале: не пропустите, кто с кем сыграет и когда смотреть Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В канадском Монреале стартовал один из самых статусных турниров женского тура - Omnium National Bank Open, принадлежащий к серии WTA 1000.

Об украинках на турнире рассказывает РБК-Украина.

Кто с кем сыграет: жребий для украинок: жребий для украинок

Украинские болельщики на этой неделе будут следить сразу за четырьмя представительницами: Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Даяной Ястремской и Юлией Стародубцевой.

Трое украинских теннисисток, которые получили сеяные места, автоматически прошли во второй раунд. Их соперницы стали известны после завершения матчей первого круга.

Даяна Ястремская - Камила Осорио

Украинка, посеянная под 30-м номером, пропустила первый круг, а её соперницей стала 57-я ракетка мира Камила Осорио, которая на старте соревнований обыграла американку Бернарду Перу (6:3, 7:5).

Это будет вторая очная встреча теннисисток. Впервые они пересекались на Олимпиаде в Париже, где победу в двух сетах одержала колумбийка.

Сейчас Даяна показывает стабильно хорошую форму: финал в Ноттингеме, четвертьфинал в Истборне, победа над второй ракеткой мира Коко Гофф на Уимблдоне.

Марта Костюк - Маркета Вондроушова

Марта, которая подходит к турниру на серии из шести поражений, сыграет против 65-й ракетки мира - чешки Маркеты Вондроушовой. В первом круге чешка одолела Александру Эалу из Филиппин (3:6, 6:1, 6:2).

В 2023 и 2024 годах Костюк и Вондроушова встречались дважды - счет побед равный (1:1).

Пока Марта переживает спад в игре, ведь она проиграла шесть матчей подряд, включая поражения на Ролан Гаррос, Уимблдоне и последнем турнире в Вашингтоне. Последний раз украинка побеждала еще в мае в Риме.

Элина Свитолина - Камила Рахимова

Во втором круге свою первую встречу на турнире проведет десятая сеяная Элина Свитолина, которая будет противостоять нейтральной спортсменке Камиле Рахимовой.

"Нейтральная" теннисистка в первом круге одолела канадку Кайлу Кросс (4:6, 6:3, 6:2).

Отметим, что это будет первая очная встреча Элины с 62-й ракеткой мира.

Напомним, что Элина имеет богатый опыт выступлений на крупных турнирах, в частности в 2017 году она уже побеждала в канадском WTA 1000.

Юлия Стародубцева - Магдалена Френх

Юлия Стародубцева, которая пробилась во второй круг после напряженной победы над китаянкой Яфань Ван (7:6, 4:6, 6:4), сыграет против 21-й сеяной Магдалены Френх из Польши.

Интересно, что неделей ранее украинка уже встречалась с Френх в Вашингтоне и тогда уступила на старте.

Расписание матчей украинок - 29 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/32 финала

  • 18:00 (первый запуск на корте Rogers)
    Даяна Ястремская (Украина) - Камила Осорио (Колумбия)

  • 19:30 (второй запуск на корте Rogers)
    Марта Костюк (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия)

В среду, 30 июля, к борьбе присоединятся еще две украинки - Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

О турнире в Монреале: история и значение

Omnium National Bank Open - второй старейший турнир в истории тенниса после Уимблдона. В 2025 году он проводится с 27 июля по 7 августа.

В парные годы женские соревнования проходят в Торонто, в непарные - в Монреале. В этом году в основной сетке - 96 теннисисток, а 32 сеяные игроки стартуют со второго круга.

Победительница получит 1000 рейтинговых очков и 752, 275 тысяч.

Распределение очков и призовых за прохождение раундов:

  • 2 круг: 35 очков - 19,705 тыс. долларов
  • 3 круг: 65 очков - 33 тыс. долларов
  • 4 круг: 120 очков - 56,703 тыс. долларов
  • 1/4 финала: 215 очков - 107 тыс. долларов
  • 1/2 финала: 390 очков - 206,1 тыс. долларов
  • Финал: 650 очков - 391,6 тыс. долларов
  • Победа: 1000 очков - 752,275 тыс. долларов

Где смотреть турнир

Официальными трансляторами соревнований в Канаде являются телеканалы Sportsnet и TVA Sports, а для украинской аудитории - Setanta Sports.

Ранее мы писали о том, как некоторые украинки потеряли, а другие улучшили позиции в рейтинге WTA.

Также читайте, сколько зарабатывает самая успешная теннисистка Украины.

А еще вам будет интересно узнать, как Свитолина и другие украинки установили историческое достижение на "Ролан Гаррос"-2025.

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Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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