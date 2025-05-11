WTA 1000 у Римі: Костюк легко впоралась з першою ракеткою Канади та знову зіграє з Соболенко

Друга ракетка України Марта Костюк впевнено вийшла в 1/8 фіналу "тисячника" в Римі. В матчі третього кола вона здолала найкращу канадську тенісистку Лейлу Фернандес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

WTA 1000, Рим, 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:4, 6:2

Як пройшла гра

Костюк, яка посідає в рейтингу WTA 27-му сходинку зустрілась з сусідкою в світовому списку – 26-ю Фернандес. Це була перша зустріч тенісисток на корті і вона пройшла для українки досить легко.

Втім, в першому сеті боротьба була рівною. Спочатку вперед вирвалась українка (3:1), потім канадійка зрівняла рахунок і навіть повела (4:3). Втім, останнє слово було за нашою спортсменкою: спочатку вона взяла подачу Фернандес, а потім – на своїх м'ячах довела партію до перемоги.

Другий сет виявився для Костюк значно легшим. Програвши стартовий гейм, вона потім взяла п'ять розіграшів поспіль. За рахунку 5:1 віддала суперниці другий бал. Але потім, на власній подачі закрила поєдинок, що тривав 1 годину та 35 хвилин.

Українка вийшла до четвертого кола на "тисячнику" в Римі. Вона вперше зіграє на цій стадії змагань в Італії та загалом уп'яте на турнірах такого рівня.

І знову зустріч з Соболенко

Суперник Костюк в 1/8 фіналу буде лідерка світового рейтингу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

Костюк і Соболенко зустрічались у чвертьфіналі попереднього "тисячника" – у іспанському Мадриді. Там українка провела дуже конкурентний поєдинок, який цілком могла завершити на свою користь. Але поступилась у важкому матчі з двома тай-брейками – 6:7, 6:7.

Загалом Костюк грала з Соболенко тричі в кар'єрі і незмінно поступалась. Двічі це було на ґрунтових кортах і одного разу – на харді.