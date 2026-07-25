Українки можуть вийти на пенсію на 10 років раніше, але є умови

Не всі жінки чекають на пенсію до 60 років - для окремих категорій держава дозволяє оформити виплати вже у 50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
За законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" право на дострокову пенсію за віком мають дві категорії жінок:
Обов'язкова умова для обох категорій - страховий стаж не менше 15 років.
У Пенсійному фонді розглянули конкретний приклад: жінка усиновила дитину з інвалідністю у п'ятирічному віці й запитала, чи має вона право на дострокову пенсію.
У відомстві відповіли, що ключове значення має документальне підтвердження статусу матері та встановлення дитині інвалідності до шести років.
"Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років", - зазначили у фонді.
Щоб оформити дострокову пенсію, жінці знадобляться:
За наявності всіх цих паперів фонд може призначити дострокову пенсію за віком.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що для виходу на пенсію в 60 років у 2026 році потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, а докупити рік стажу за минулі періоди можна приблизно за тисячу доларів.
Ці витрати, за приблизними розрахунками, окупаються приблизно за дев'ять місяців отримання виплат.
Тим часом юристи звернули увагу на ситуацію, коли родичам померлого пенсіонера відмовляють у виплаті недоотриманої пенсії через відсутність спільної реєстрації з померлим.
У таких випадках довести право на спадщину можна через суд, а відмову Пенсійного фонду - оскаржити в адміністративному порядку.