Українки можуть вийти на пенсію на 10 років раніше, але є умови

Головне: Лише двом категоріям жінок дозволений вихід на пенсії достроково.

Для виходу на пенсію у 50 років необхідний стаж.

Для оформлення потрібні три види документів.

Кому призначають дострокову пенсію в 50 років

За законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" право на дострокову пенсію за віком мають дві категорії жінок:

ті, хто народили п'ятьох і більше дітей та виховали їх до шести років;

матері дітей з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до цього ж віку.

Обов'язкова умова для обох категорій - страховий стаж не менше 15 років.

Чи поширюється пільга на прийомних матерів

У Пенсійному фонді розглянули конкретний приклад: жінка усиновила дитину з інвалідністю у п'ятирічному віці й запитала, чи має вона право на дострокову пенсію.

У відомстві відповіли, що ключове значення має документальне підтвердження статусу матері та встановлення дитині інвалідності до шести років.

"Жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 15 років", - зазначили у фонді.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб оформити дострокову пенсію, жінці знадобляться:

документи про народження або усиновлення дитини, де вона вказана матір'ю;

підтвердження, що дитині встановили інвалідність до шестирічного віку;

документи про наявний страховий стаж не менше 15 років.

За наявності всіх цих паперів фонд може призначити дострокову пенсію за віком.