Украинки могут выйти на пенсию 10 лет раньше, но есть условия

Главное: Только двум категориям женщин разрешен выход на пенсии досрочно.

Для ухода на пенсию в 50 лет необходим стаж.

Для оформления требуются три вида документов.

Кому назначают досрочную пенсию в 50 лет

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на досрочную пенсию по возрасту имеют две категории женщин:

родившие пятерых и более детей и воспитавших их до шести лет;

матери детей с инвалидностью с детства, воспитавших их до того же возраста.

Обязательное условие для обеих категорий - страховой стаж не менее 15 лет.

Распространяется ли льгота на приемных матерей

В Пенсионном фонде был рассмотрен конкретный пример: женщина усыновила ребенка с инвалидностью в пятилетнем возрасте и спросила, имеет ли он право на досрочную пенсию.

В ведомстве ответили, что ключевое значение имеет документальное подтверждение статуса матери и установление инвалидности ребенку до шести лет.

"Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до указанного возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет", - отметили в фонде.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы оформить досрочную пенсию, женщине понадобятся:

документы о рождении или усыновлении ребенка, где он указан матерью;

подтверждение, что ребенку установили инвалидность до шестилетнего возраста;

документы об имеющемся страховом стаже не менее 15 лет.

При наличии всех этих бумаг фонд может назначить досрочную пенсию по возрасту.