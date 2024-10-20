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Українки можуть безкоштовно пройти мамографію: алгоритм дій

Фото: Українки можуть безкоштовно пройти мамографію (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Вчасне виявлення хвороби може збільшити шанси на одужання. І саме тому, в українок є можливість пройти безкоштовне обстеження молочних залоз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

За Програмою медичних гарантій рання діагностика онкозахворювань є безоплатною. Зокрема, мамографія - обстеження молочних залоз. 

"20 жовтня - Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози", - повідомили в НСЗУ. 

Щоб пройти дослідження безоплатно, потрібно:

  • мати направлення сімейного або направлення лікуючого лікаря;
  • вік пацієнтки - від 40 років і старше;
  • звернутися в медзаклад, який має договір із НСЗУ на пакет “Мамографія”.

Однак є і виключення, якщо пацієнтка не досягла зазначеного віку, але лікар бачить потребу в такому дослідженні, то він виписує е-направлення на обстеження молочних залоз.

У такому разі можна зробити мамографію безоплатно в закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

"Пам’ятайте: регулярні обстеження допоможуть зберегти ваше здоров’я і підвищать шанси на одужання!", - наголосили в службі.

РБК-Україна вже пояснювало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.

Крім того, ми писали, що українці можуть безкоштовно робити аналізи навіть у приватних клініках.

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