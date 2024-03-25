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Чи можна змінити сімейного лікаря: пояснення НСЗУ

Україна, Понеділок 25 березня 2024 05:42
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Чи можна змінити сімейного лікаря: пояснення НСЗУ Фото: українці можуть змінити сімейного лікаря (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем. Це можна зробити в онлайн чи офлайн форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.

Знайти сімейного лікаря можна, спитавши у центрі надання первинної медичної допомоги або:

Щоб укласти декларацію, візьміть:

  • документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;
  • документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.

Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:

  • за власним номером мобільного телефону;
  • за електронними копіями оригіналів документів;
  • за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів.

Після звернення, медпрацівник заповнює декларацію в електронній формі та роздруковує її. Після отримання декларації її необхідно перевірити на коректність всіх внесених даних.

Під час підписування декларації необхідно підписати два примірники: один - залишається пацієнтові, інший - у закладі.

Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.

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