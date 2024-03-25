Чи можна змінити сімейного лікаря: пояснення НСЗУ
Українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем. Це можна зробити в онлайн чи офлайн форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної служби здоров'я України в Telegram.
Знайти сімейного лікаря можна, спитавши у центрі надання первинної медичної допомоги або:
- за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77
- на дашборді "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”
Щоб укласти декларацію, візьміть:
- документ, що посвідчує особу пацієнта та/або його законного представника;
- документ, що засвідчує реєстрацію пацієнта в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків.
Оберіть метод автентифікації в електронній системі охорони здоров'я:
- за власним номером мобільного телефону;
- за електронними копіями оригіналів документів;
- за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта в Реєстрі пацієнтів.
Після звернення, медпрацівник заповнює декларацію в електронній формі та роздруковує її. Після отримання декларації її необхідно перевірити на коректність всіх внесених даних.
Під час підписування декларації необхідно підписати два примірники: один - залишається пацієнтові, інший - у закладі.
Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.
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