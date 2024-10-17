ua en ru
Чт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Навіть в приватних клініках. Українці можуть безкоштовно робити аналізи

Україна, Четвер 17 жовтня 2024 18:00
UA EN RU
Навіть в приватних клініках. Українці можуть безкоштовно робити аналізи Фото: Українці можуть безкоштовно робити аналізи (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Державні та приватні клініки в Україні можуть робити аналізи для українців абсолютно безоплатно. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.

Докладніше про те, як отримати направлення на безоплатні аналізи, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні працює "Програма медичних гарантій" (ПМГ) - це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно.

Оплачує ці медичні послуги для громадян Національна служба здоров'я України (НСЗУ) напряму лікарням, укладаючи з ними договір.

У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету “Аналізи”. Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.

До прикладу: у центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакета “Первинна медична допомога”. Це:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • рівень глюкози у крові;
  • загальний рівень холестерину.

А також швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19.

Більшість аналізів покриває пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Це

  • загальноклінічні,
  • біохімічні,
  • бактеріологічні,
  • гормональні,
  • імунологічні,
  • цитологічні дослідження.

"Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено. Коли аналізи можна зробити безоплатно? Тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення", - пояснили в НСЗУ.

При підготовці публікації використовувались дані Національної служби здоров'я України.

Зауважимо, що Національна служба здоров'я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці так само, як і в державних клініках можуть безкоштовно здати аналізи.

РБК-Україна вже пояснювало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лікарі Лікарні
NEWS
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
Норвегія найближчим часом передасть Україні шість F-16, - Умєров
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи