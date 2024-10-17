Навіть в приватних клініках. Українці можуть безкоштовно робити аналізи
Державні та приватні клініки в Україні можуть робити аналізи для українців абсолютно безоплатно. Для цього необхідно отримати направлення від сімейного чи лікуючого лікаря.
Докладніше про те, як отримати направлення на безоплатні аналізи, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
В Україні працює "Програма медичних гарантій" (ПМГ) - це перелік медичних послуг та ліків, які держава гарантує українцям безоплатно.
Оплачує ці медичні послуги для громадян Національна служба здоров'я України (НСЗУ) напряму лікарням, укладаючи з ними договір.
У Програмі медичних гарантій немає окремого пакету “Аналізи”. Натомість майже кожним пакетом передбачено певний перелік досліджень відповідно до специфіки медичної допомоги.
До прикладу: у центрі надання первинної меддопомоги можна зробити аналізи, що входять до пакета “Первинна медична допомога”. Це:
- загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
- загальний аналіз сечі;
- рівень глюкози у крові;
- загальний рівень холестерину.
А також швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19.
Більшість аналізів покриває пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Це
- загальноклінічні,
- біохімічні,
- бактеріологічні,
- гормональні,
- імунологічні,
- цитологічні дослідження.
"Щоб зробити аналізи безоплатно - потрібне е-направлення. Виключення - пацієнт перебуває в стаціонарі, планово чи екстрено. Коли аналізи можна зробити безоплатно? Тоді, коли лікар бачить у цьому необхідність та дає електронне направлення", - пояснили в НСЗУ.
При підготовці публікації використовувались дані Національної служби здоров'я України.
Зауважимо, що Національна служба здоров'я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці так само, як і в державних клініках можуть безкоштовно здати аналізи.
РБК-Україна вже пояснювало про те, як українці можуть заключити декларацію з сімейним лікарем та чи можна його змінити.
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