Украинки могут бесплатно пройти маммографию: алгоритм действий

Своевременное выявление болезни может увеличить шансы на выздоровление. И именно поэтому у украинок есть возможность пройти бесплатное обследование молочных желез.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
По Программе медицинских гарантий ранняя диагностика онкозаболеваний безвозмездна. В частности, маммография - обследование молочных желез.
"20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы", - сообщили в НСЗУ.
Чтобы пройти исследование бесплатно, нужно:
Однако есть и исключение, если пациентка не достигла указанного возраста, но врач видит потребность в таком исследовании, то он выписывает е-направление на обследование молочных желез.
В таком случае можно сделать маммографию бесплатно в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
"Помните: регулярные обследования помогут сохранить ваше здоровье и повысят шансы на выздоровление!", - подчеркнули в службе.
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