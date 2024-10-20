RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинки могут бесплатно пройти маммографию: алгоритм действий

Фото: Украинки могут бесплатно пройти маммографию (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Своевременное выявление болезни может увеличить шансы на выздоровление. И именно поэтому у украинок есть возможность пройти бесплатное обследование молочных желез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

По Программе медицинских гарантий ранняя диагностика онкозаболеваний безвозмездна. В частности, маммография - обследование молочных желез.

"20 октября - Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы", - сообщили в НСЗУ.

Чтобы пройти исследование бесплатно, нужно:

  • иметь направление семейного или направление лечащего врача;
  • возраст пациентки - от 40 лет и старше;
  • обратиться в медучреждение, имеющее договор с НСЗУ на пакет "Маммография".

Однако есть и исключение, если пациентка не достигла указанного возраста, но врач видит потребность в таком исследовании, то он выписывает е-направление на обследование молочных желез.

В таком случае можно сделать маммографию бесплатно в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

"Помните: регулярные обследования помогут сохранить ваше здоровье и повысят шансы на выздоровление!", - подчеркнули в службе.

РБК-Украина уже объясняла, как украинцы могут заключить декларацию с семейным врачом и можно ли его изменить.

Кроме того, мы писали, что украинцы могут бесплатно производить анализы даже в частных клиниках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Врачи