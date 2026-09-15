Українкам у ЄС радять мати підтвердження перетину кордону: які документи потрібні

Українкам, які оформлюють тимчасовий захист у країнах ЄС, рекомендують мати підтвердження законного перетину українського кордону. Це може допомогти уникнути вимог надати додаткові документи, зокрема військово-облікові.

На запит РБК-Україна консульська служба МЗС розповіла, які документи можуть підтвердити законність виїзду та що робити у разі виникнення проблем під час оформлення тимчасового захисту.

Який документ підтверджує виїзд

Основним підтвердженням є штамп у паспортному документі про виїзд з України. У МЗС рекомендують під час майбутніх поїздок особисто звертатися до працівників Державної прикордонної служби у пунктах пропуску з проханням проставити такий штамп, оскільки автоматично він може не з'явитися.

Якщо штампа немає, громадянка або її законний представник можуть звернутися на електронну адресу Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ, щоб отримати довідку про перетин державного кордону.

Така довідка видається на офіційному бланку, засвідчується цифровим підписом і є достатнім документом для розгляду компетентними органами ЄС.

Про що ще потрібно пам'ятати

Якщо людина вперше звертається за тимчасовим захистом за новими правилами, дата підтвердженого перетину кордону не повинна бути більш як 90 днів до дня подання заяви.

Також у МЗС радять враховувати правила повторного в'їзду. Якщо людина повертається в Україну або надовго виїжджає з країни перебування без повідомлення її органів, статус тимчасового захисту можуть анулювати. У разі повторного звернення до ЄС застосовуватимуться нові критерії перевірки.

Нагадаємо, що за даними міністерства, після набрання чинності рішенням Ради ЄС від 30 липня 2026 року МЗС отримало близько 20 офіційних звернень громадян щодо складнощів під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах-членах.

Водночас нові правила перевірки законності виїзду та виконання військового обов'язку не поширюються на людей, які станом на 30 липня 2026 року вже перебували в ЄС і мали статус тимчасового захисту або подали заяву на його отримання.

Куди звертатися у разі проблем

Якщо компетентні органи країни ЄС висувають неправомірні вимоги або виникає спірна ситуація під час оформлення тимчасового захисту, громадянам радять звертатися до найближчої консульської установи України.

Також можна звернутися до компетентних служб ЄС, які мають можливість самостійно перевірити відповідні дані через інформаційні бази.