Українка Жаркова стала чемпіонкою світу-2025 з фрідайвінгу: 113 метрів під водою

Як виступили українки

У жіночому старті брали участь дві представниці України: Жаркова та Катерина Садурська, п'ятиразова призерка світових першостей у глибинних дисциплінах. Загалом у змаганнях виступили 28 спортсменок.

Найбільшу заявлену глибину озвучила Жаркова - 113 метрів. Українка успішно виконала спробу та стала чемпіонкою світу.

Садурська задекларувала занурення на 105 метрів, однак змогла подолати лише 102 метри. Через штраф її підсумковий результат склав 98 метрів - четверте місце.

Хто склав конкуренцію

На подіумі Жаркова випередила італійок Алессію Зеккіні та К'яру Обіно. Вони зафіксували занурення на 109 і 106 метрів відповідно.

Успіхи Жаркової на чемпіонатах світу

Це не перший великий тріумф українки. На змаганнях під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова вже здобувала "золото":

у зануренні з постійною вагою в бі-ластах (2018, 2019),

без ластів (2018),

у вільному зануренні (2021).

Наступні старти українських фрідайверок

У п'ятницю, 12 вересня, Жаркова та Садурська змагатимуться у дисципліні вільного занурення (FIM), де також розігруватимуться нагороди чемпіонату світу.