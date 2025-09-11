UA

Українка Жаркова стала чемпіонкою світу-2025 з фрідайвінгу: 113 метрів під водою

Наталія Жаркова (фото: instagram.com/nat_freediver)
Автор: Катерина Урсатій

Українська спортсменка Наталія Жаркова виборола "золото" чемпіонату світу-2025 з фрідайвінгу в дисципліні CWT - зануренні з постійною вагою з моноластою. Змагання відбулися у грецькому Митікасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Як виступили українки

У жіночому старті брали участь дві представниці України: Жаркова та Катерина Садурська, п'ятиразова призерка світових першостей у глибинних дисциплінах. Загалом у змаганнях виступили 28 спортсменок.

Найбільшу заявлену глибину озвучила Жаркова - 113 метрів. Українка успішно виконала спробу та стала чемпіонкою світу.

Садурська задекларувала занурення на 105 метрів, однак змогла подолати лише 102 метри. Через штраф її підсумковий результат склав 98 метрів - четверте місце.

Хто склав конкуренцію

На подіумі Жаркова випередила італійок Алессію Зеккіні та К'яру Обіно. Вони зафіксували занурення на 109 і 106 метрів відповідно.

Успіхи Жаркової на чемпіонатах світу

Це не перший великий тріумф українки. На змаганнях під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) Жаркова вже здобувала "золото":

  • у зануренні з постійною вагою в бі-ластах (2018, 2019),
  • без ластів (2018),
  • у вільному зануренні (2021).

Наступні старти українських фрідайверок

У п'ятницю, 12 вересня, Жаркова та Садурська змагатимуться у дисципліні вільного занурення (FIM), де також розігруватимуться нагороди чемпіонату світу.

Чемпіонат світуУкраїна