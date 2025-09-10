Українець здобув перемогу на ЧС з боксу в Англії: Жасан пробився у чвертьфінал
Український боксер Данило Жасан пробився до 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу 2025 року, що проходить у Ліверпулі. У поєдинку 1/8 фіналу українець здобув одноголосну перемогу над ірландцем Браяном Лі Кеннеді -5:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Жасан продовжує переможну серію
У вівторок, 9 вересня, представник вагової категорії до 86 кг Данило Жасан провів другий бій на чемпіонаті світу.
Український боксер повністю домінував над суперником, завдав більше точних ударів та контролював хід поєдинку у кожному з раундів.
У другому раунді Лі Кеннеді побував у нокдауні. Завдяки впевненої грі Жасан здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 5:0.
На старті турніру український боксер переміг німця Аммара Абдулджабара, закріпивши статус одного з лідерів у своїй ваговій категорії.
Суперник у чвертьфіналі - досвідчений грузин
У наступному поєдинку, який відбудеться 12 вересня, Жасан зустрінеться з грузином Георгієм Кушиташвілі.
Кушиташвілі є бронзовим призером чемпіонату світу 2023 року, чемпіоном Європи 2022 року та багаторазовим призером міжнародних та національних турнірів. Протистояння обіцяє бути одним із ключових у цій ваговій категорії.
Жінки також демонструють успіхи
Напередодні, українська боксерка Ганна Охота у своєму стартовому поєдинку перемогла Данішу Матіагалан із Сінгапуру.
Вона стала першою українською спортсменкою, яка подолала стартовий раунд на цьому чемпіонаті.
Про чемпіонат світу 2025 року
Чемпіонат світу з боксу серед любителів під егідою World Boxing стартував 4 вересня в Ліверпулі на арені "Liverpool Arena".
Турнір триватиме до 14 вересня, під час якого спортсмени розіграють 20 комплектів нагород у чоловічих та жіночих вагових категоріях.
Українські боксери демонструють високий рівень підготовки і вже зараз мають шанси на медалі в Ліверпулі, підкреслюючи статус України як однієї з сильних боксерських націй у світі.
