ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українець здобув перемогу на ЧС з боксу в Англії: Жасан пробився у чвертьфінал

Середа 10 вересня 2025 13:25
UA EN RU
Українець здобув перемогу на ЧС з боксу в Англії: Жасан пробився у чвертьфінал Данило Жасан (фото: instagram.com/zhassssss)
Автор: Катерина Урсатій

Український боксер Данило Жасан пробився до 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу 2025 року, що проходить у Ліверпулі. У поєдинку 1/8 фіналу українець здобув одноголосну перемогу над ірландцем Браяном Лі Кеннеді -5:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Жасан продовжує переможну серію

У вівторок, 9 вересня, представник вагової категорії до 86 кг Данило Жасан провів другий бій на чемпіонаті світу.

Український боксер повністю домінував над суперником, завдав більше точних ударів та контролював хід поєдинку у кожному з раундів.

У другому раунді Лі Кеннеді побував у нокдауні. Завдяки впевненої грі Жасан здобув перемогу одноголосним рішенням суддів - 5:0.

На старті турніру український боксер переміг німця Аммара Абдулджабара, закріпивши статус одного з лідерів у своїй ваговій категорії.

Суперник у чвертьфіналі - досвідчений грузин

У наступному поєдинку, який відбудеться 12 вересня, Жасан зустрінеться з грузином Георгієм Кушиташвілі.

Кушиташвілі є бронзовим призером чемпіонату світу 2023 року, чемпіоном Європи 2022 року та багаторазовим призером міжнародних та національних турнірів. Протистояння обіцяє бути одним із ключових у цій ваговій категорії.

Жінки також демонструють успіхи

Напередодні, українська боксерка Ганна Охота у своєму стартовому поєдинку перемогла Данішу Матіагалан із Сінгапуру.

Вона стала першою українською спортсменкою, яка подолала стартовий раунд на цьому чемпіонаті.

Про чемпіонат світу 2025 року

Чемпіонат світу з боксу серед любителів під егідою World Boxing стартував 4 вересня в Ліверпулі на арені "Liverpool Arena".

Турнір триватиме до 14 вересня, під час якого спортсмени розіграють 20 комплектів нагород у чоловічих та жіночих вагових категоріях.

Українські боксери демонструють високий рівень підготовки і вже зараз мають шанси на медалі в Ліверпулі, підкреслюючи статус України як однієї з сильних боксерських націй у світі.

Раніше ми повідомили про те що легендарні Тайсон і Мейвезер проведуть виставковий бій.

Також читайте, хто увійшов до топ-10 найбагатших боксерів усіх часів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу Бокс
Новини
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Постраждалий та пожежа: з'явилось відео руйнувань на Вінниччині після масованої атаки
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії