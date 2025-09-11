RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украинка Жаркова стала чемпионкой мира-2025 по фридайвингу: 113 метров под водой

Наталья Жаркова (фото: instagram.com/nat_freediver)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская спортсменка Наталья Жаркова завоевала "золото" чемпионата мира-2025 по фридайвингу в дисциплине CWT - погружении с постоянным весом с моноластой. Соревнования состоялись в греческом Митикасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Как выступили украинки

В женском старте участвовали две представительницы Украины: Жаркова и Екатерина Садурская, пятикратный призер мировых первенств в глубинных дисциплинах. Всего в соревнованиях выступили 28 спортсменок.

Наибольшую заявленную глубину озвучила Жаркова - 113 метров. Украинка успешно выполнила попытку и стала чемпионкой мира.

Садурская задекларировала погружение на 105 метров, однако смогла преодолеть лишь 102 метра. Из-за штрафа ее итоговый результат составил 98 метров - четвертое место.

Кто составил конкуренцию

На подиуме Жаркова опередила итальянок Алессию Зеккини и Кьяру Обино. Они зафиксировали погружения на 109 и 106 метров соответственно.

Успехи Жарковой на чемпионатах мира

Это не первый большой триумф украинки. На соревнованиях под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Жаркова уже получала "золото":

  • в погружении с постоянным весом в би-ластах (2018, 2019),
  • без ластов (2018),
  • в свободном погружении (2021).

Следующие старты украинских фридайверок

В пятницу, 12 сентября, Жаркова и Садурская будут соревноваться в дисциплине свободного погружения (FIM), где также будут разыгрываться награды чемпионата мира.

Чемпионат мираУкраина