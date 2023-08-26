Українка завоювала срібло зі скелелазіння серед юніорів на ЧС

Срібло, яке виборола спортсменка у дисципліні "швидкість" (група А/ U-18), розділивши на п'єдесталі двох представниць Китаю, стало другою нагородою для України у Сеулі.

Раніше Поліна Халькевич бронзовою стала чемпіонкою світу-2023 у цій же дисципліні серед учасниць до 16 років.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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