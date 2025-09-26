Українка занурилась на висоту Статуї Свободи й стала чемпіонкою світу з фридайвінгу

Тріумф у Лімассолі

35-й чемпіонат світу AIDA проходить у кіпрському Лімассолі. За "золото" в пірнанні в біластах боролися 52 спортсменки, але рівних Садурській не було.

Українка продемонструвала найкращий результат (97 метрів) та виборола золоту медаль. Вона на один метр обійшла американку Енчанте Галлардо та на п'ять – угорку Жофію Торучік. Садурська не лише стала чемпіонкою світу, але й встановила новий національний рекорд.

Зазначимо, що 97 метрів – ще більше, ніж висота знаменитої Статуї Свободи в Нью-Йорку, яка від землі до кінчика смолоскипа становить 93 метри.

Чемпіонка втретє за місяць

Це вже друга перемога Садурської на нинішньому чемпіонаті світу. Два дні тому вона здобула "золото" в зануренні з постійною вагою без ластів із результатом 75 метрів. За сумою двох дисциплін українка лідирує в загальному заліку з 172 балами.

Загалом Катерина вже втретє за місяць здобуває звання чемпіонки світу з фридайвінгу. У вересні вона перемогла на двох світових першостях — під егідою Всесвітньої конфедерації підводної діяльності (CMAS) та Міжнародної асоціації розвитку фридайвінгу (AIDA). Загалом у її кар'єрі вже дев'ять титулів чемпіонки світу – у різних дисциплінах за різними версіями.

Садурська сім разів оновлювала світові рекорди (фото: facebook.com/aidafreediving)

Хто така Катерина Садурська

33-річна уродженка Миколаєва. Займалася артистичним плаванням, у якому виступала на Олімпійських іграх-2016, двічі була чемпіонкою Європи та неодноразово – призеркою світових та континентальних першостей.

У фридайвінгу дев'ять разів вигравала ЧС за різними версіями.

У 2022 році встановила рекорд України у вільному зануренні – 92 метри.

Є світовою рекордсменкою у зануренні з постійною вагою без ластів (84 м). Загалом українка сім разів оновлювала світові рекорди в цій дисципліні.