Українка залишилась без золотих злитків на польській митниці

Золото виявили, коли українка проходила митне оформлення на прикордонному переході в Кросценку дорогою до Польщі. Звичайно, жінка не хотіла, щоб її цінний вантаж знайшли прикордонники, тому сховала золоті злитки.

Проте співробітники митної та податкової служби Підкарпатського митного та податкового управління використали спеціальний сканер при перевірці громадянки, а він вже показав наявність драг-металів.

Трикілограмові злитки були знайдені в мішечках під одягом жінки. Їхню вартість оцінили приблизно в 397 тисяч доларів.

Золото було вилучено для подальшого розслідування Підкарпатською митницею та податковою службою в Перемишлі. Для забезпечення можливого покарання правоохоронці також конфіскували у громадянки України 23,4 тис. євро.

Польські митники нагадують, що особи, які в'їжджають до Європейського Союзу або виїжджають з нього, зобов'язані повідомляти митним органам про перевезення готівки, якщо її загальна вартість дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро. Це положення поширюється не лише на перевезення готівки, а й на такі предмети, як чеки, векселі, грошові перекази та золоті злитки.