Аеропорти ЄС потерпають від черг через нові правила в'їзду, - Politico

Європейська комісія розпочне нові переговори з країнами-членами блоку, щоб зменшити багатогодинні затримки в аеропортах через впровадження нової біометричної системи в'їзду та виїзду EES.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Ключове рішення Брюсселя

Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер надіслав лист керівникам аеропортів та авіакомпаній, у якому наголосив, що система EES спрямована на "забезпечення безпеки наших громадян без зайвого дискомфорту для відвідувачів з-за меж Шенгенської зони".

За словами Бруннера, у більшості країн та аеропортів ЄС система "працює добре".

Водночас він визнав, що пасажири вимушені чекати довше в окремих пунктах призначення. Причинами затримок комісар назвав недостатню кількість персоналу та відсутність належної інфраструктури.

"Комісія тепер докладе додаткових зусиль, щоб допомогти тим державам-членам, які все ще стикаються з проблемами", - зазначив Бруннер.

Наразі країни-члени можуть тимчасово призупинити вимогу щодо збору біометричних даних, щоб пришвидшити процес.

Тиск авіагалузі і визнання проблем

Причиною реакції Брюсселя стали листи від Міжнародної асоціації повітряного транспорту та об'єднання "Авіалінії для Європи". Галузь висловила серйозну стурбованість через довгі черги на кордоні та затримки для мандрівників.

Раніше Брюссель заперечував поширені недоліки системи.

Однак президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вперше визнала, що для вирішення "технічних проблем" знадобиться значна робота.

Скільки людей уже зупинила система

Правила EES розроблялися вісім років до набрання чинності. Замість традиційного штампа в паспорті громадянам країн поза ЄС знімають відбитки пальців та фотографують.

За даними Politico, з жовтня 2025 року система EES зафіксувала 43 728 випадків відмови у в'їзді до ЄС за порушення правил. Із них:

16 383 особи подорожували без достатніх підстав;

8 739 - перевищили дозволений термін перебування;

понад 400 - намагалися перетнути кордон за підробленими документами.

Після поступового впровадження з 10 квітня 2026 року EES стала обов'язковою для всіх мандрівників з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони для короткострокового перебування.