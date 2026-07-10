Украинка осталась без золотых слитков на польской таможне

Золото обнаружили, когда украинка проходила таможенное оформление на пограничном переходе в Кроссенко по дороге в Польшу. Конечно, женщина не хотела, чтобы ее ценный груз обнаружили пограничники, поэтому спрятала золотые слитки.

Однако сотрудники таможенной и налоговой службы Подкарпатского таможенного и налогового управления использовали специальный сканер при проверке гражданки, а он уже показал наличие драг-металлов.

Трехкилограммовые слитки были найдены в мешочках под одеждой женщины. Их стоимость оценили примерно в 397 тысяч долларов.

Золото изъято для дальнейшего расследования Подкарпатской таможней и налоговой службой в Перемышле. Для обеспечения возможного наказания правоохранители конфисковали у гражданки Украины 23,4 тыс. евро.

Польские таможенники напоминают, что лица, въезжающие в Европейский Союз или выезжающие из него, обязаны сообщать таможенным органам о перевозке наличных денег, если ее общая стоимость равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Это положение распространяется не только на перевозку наличных денег, но и на такие предметы, как чеки, векселя, денежные переводы и золотые слитки.