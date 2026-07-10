RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинка осталась без золотых слитков на польской таможне

06:26 10.07.2026 Пт
2 мин
Золота на какую сумму перевозила гражданка Украины?
aimg Филипп Бойко
Фото: изъятое золото на польской таможне (KAS)

Гражданка Украины, проходя таможенный контроль в Польше, скрыла то, что везла с собой золотые слитки. Однако сканер таможенников показал наличие незадекларированного драгоценного металла у женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское Национальное налоговое управление (KAS).

Золото обнаружили, когда украинка проходила таможенное оформление на пограничном переходе в Кроссенко по дороге в Польшу. Конечно, женщина не хотела, чтобы ее ценный груз обнаружили пограничники, поэтому спрятала золотые слитки.

Однако сотрудники таможенной и налоговой службы Подкарпатского таможенного и налогового управления использовали специальный сканер при проверке гражданки, а он уже показал наличие драг-металлов.

Трехкилограммовые слитки были найдены в мешочках под одеждой женщины. Их стоимость оценили примерно в 397 тысяч долларов.

Золото изъято для дальнейшего расследования Подкарпатской таможней и налоговой службой в Перемышле. Для обеспечения возможного наказания правоохранители конфисковали у гражданки Украины 23,4 тыс. евро.

Польские таможенники напоминают, что лица, въезжающие в Европейский Союз или выезжающие из него, обязаны сообщать таможенным органам о перевозке наличных денег, если ее общая стоимость равна или превышает эквивалент 10 000 евро. Это положение распространяется не только на перевозку наличных денег, но и на такие предметы, как чеки, векселя, денежные переводы и золотые слитки.

Что еще стоит знать о пересечении границы

Раньше мы информировали, как быстро и дешево добраться до аэропорта Кракова из Львова и Киева. Кроме того, предоставили подсказки, куда оттуда лететь и как устроен терминал изнутри.

Также стало известно, что аэропорты ЕС страдают от очередей из-за новых правил въезда. Все из-за внедрения новой биометрической системы въезда и выезда EES.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПольшаГосударственная таможенная служба