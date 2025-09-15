ua en ru
Українка вперше в кар’єрі у фіналі ЧС: дата та суперниця по бою

Понеділок 15 вересня 2025 22:45
Українка вперше в кар’єрі у фіналі ЧС: дата та суперниця по бою Марія Винник (фото: ukrwrestling.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

У Загребі триває чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, де українська борчиня Марія Винник вперше вийшла у фінал вагової категорії до 59 кг.

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Впевнена перемога над канадкою

23-річна Марія Винник у півфінальній сутичці зустрілася з канадською борчинею Лоуренс Боурегар.

Незважаючи на те, що суперниця заробила п’ять очок, українка перемогла з рахунком 10:5, забезпечивши собі перший фінал дорослого чемпіонату світу.

Це забезпечило їй перший фінал дорослого чемпіонату світу і стало історичним досягненням для української команди.

Шлях до фіналу: без втрат очок у попередніх раундах

На старті турніру Винник переконливо здолала угорку Еріку Богнар (10:0) та бронзову призерку чемпіонату світу-2023 з Норвегії Отелі Хоє (11:0).

Українка демонструвала високу технічну готовність, точність кидків і активний контроль боротьби, не програвши жодного очка на попередніх етапах.

Фінал: українка проти японки

Фінальна сутичка у ваговій категорії до 59 кг відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 20:36.

Суперницею Марії стане японська борчиня Сакура Оніші, яка вже показала високий рівень майстерності на турнірі.

Для українки це перший шанс поборотися за золоту медаль дорослого чемпіонату світу.

Історичне досягнення для збірної України

Це перший фінал для українських борців на чемпіонаті світу-2025 у Загребі.

До цього українські атлети не потрапляли до вирішальних поєдинків, тому виступ Винник набуває особливого значення для національної команди.

А чемпіонат світу у хорватській столиці триватиме до 21 вересня і охоплює змагання з вільної, жіночої та греко-римської боротьби, де українські спортсмени прагнуть здобути нові медалі для країни.

Також читайте, як Сергій Богачук вдруге програв Брендону Адамсу.

Крім того, дивіться коли чоловіча збірна України з волейболу продовжить виступи на чемпіонаті світу-2025.

