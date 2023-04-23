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Українка виборола дві медалі на ЧЄ з важкої атлетики

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Вірменія, Неділя 23 квітня 2023 16:31
Українка виборола дві медалі на ЧЄ з важкої атлетики Фото: українська спортсменка Валентина Кісіль (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, українська спортсменка Валентина Кісіль виборола дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить в столиці Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Сьогодні в заключний день змагань, Валентина Кісіль, яка виступала у ваговій категорії понад 87 кг, показала срібний результат у ривку, а також стала четвертою у поштовху та виборола бронзу за сумою двоборства (111+133=244 кг).

Таким чином Україна завершила континентальну першість з 21 нагородою, завоювавши:

  • шість золотих;
  • вісім срібних;
  • та сім бронзових медалей.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що за підсумком виступу жіночої збірної України на чемпіонаті Європи з боротьби у Загребі дівчата посіли перше місце в командному заліку.

Раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

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