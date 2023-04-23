ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка завоевала две медали на ЧЕ по тяжелой атлетике

Новина українською →
Армения, Воскресенье 23 апреля 2023 16:31
Украинка завоевала две медали на ЧЕ по тяжелой атлетике Фото: украинская спортсменка Валентина Кисиль (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 апреля, украинская спортсменка Валентина Кисиль завоевала две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в столице Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Сегодня в заключительный день соревнований, Валентина Кисиль, которая выступала в весовой категории более 87 кг, показала серебряный результат в рывке, а также стала четвертой в толчке и завоевала бронзу по сумме двоеборья (111+133=244 кг).

Таким образом Украина завершила континентальное первенство с 21 наградой, завоевав:

  • шесть золотых;
  • восемь серебряных;
  • и семь бронзовых медалей.

Напомним, вчера мы сообщали, что по итогу выступления женской сборной Украины на чемпионате Европы по борьбе в Загребе девушки заняли первое место в командном зачете.

Ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой