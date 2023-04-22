Українки вибороли ще три медалі на ЧЄ з боротьби в Хорватії
Сьогодні, 22 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли ще три нагороди. Цього разу спортсменки завоювали "срібло".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.
Три срібні нагороди вибороли українські борчині у п’ятий день чемпіонату Європи у хорватському Загребі.
Загалом Україна в цьому змаганні отримала дві золоті, три срібні та одну бронзову медаль.
Вчора ми повідомляли, що Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко вибороли "золото", а Тетяна Сова-Ріжко одержала "бронзу"
Сьогодні ж срібними призерками у своїх вагових категоріях стали
- Оксана Лівач;
- Юлія Ткач-Остапчук;
- Алла Белінська.
За підсумком виступу жіночої збірної України на чемпіонаті Європи з боротьби у Загребі дівчата посіли перше місце в командному заліку.
"Наші спортсменки зійшли на п'єдестал пошани у шести вагових категоріях з 10", - додали в комітеті.
Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.
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