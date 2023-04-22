Українки вибороли ще три медалі на ЧЄ з боротьби в Хорватії

Сьогодні, 22 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли ще три нагороди. Цього разу спортсменки завоювали "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Три срібні нагороди вибороли українські борчині у п’ятий день чемпіонату Європи у хорватському Загребі.

Загалом Україна в цьому змаганні отримала дві золоті, три срібні та одну бронзову медаль.

Вчора ми повідомляли, що Аліна Грушина-Акобія та Ірина Коляденко вибороли "золото", а Тетяна Сова-Ріжко одержала "бронзу"

Сьогодні ж срібними призерками у своїх вагових категоріях стали

Оксана Лівач;

Юлія Ткач-Остапчук;

Алла Белінська.

За підсумком виступу жіночої збірної України на чемпіонаті Європи з боротьби у Загребі дівчата посіли перше місце в командному заліку.

"Наші спортсменки зійшли на п'єдестал пошани у шести вагових категоріях з 10", - додали в комітеті.

Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.